«О мятеже на Тихом Иже»: в Ижевске презентуют книгу об Ижевско-Воткинском восстании

СЕГОДНЯ 12:59 2018-10-21T13:00:05+03:00

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22 октября в Ижевске презентуют книгу историка, доктора исторических наук, профессора УдГУ Евгения Шумилова «О мятеже на Тихом Иже. Год 1918-й». Об этом сообщает пресс-служба города.

Документально-художественный очерк посвящен трагическому периоду в истории города, который оказался также ярчайшим событием Гражданской войны на территории Удмуртии – Ижевско-Воткинскому восстанию.

По данным организаторов, рассказ историка-архивиста Евгения Шумилова дополняют различные приложения справочного характера, фотографии и впервые публикуемые оригинальные рисунки.

Презентация начнется в 16:00 в Музее Ижевска. Вход свободный.

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