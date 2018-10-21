«О мятеже на Тихом Иже»: в Ижевске презентуют книгу об Ижевско-Воткинском восстании
22 октября в Ижевске презентуют книгу историка, доктора исторических наук, профессора УдГУ Евгения Шумилова «О мятеже на Тихом Иже. Год 1918-й». Об этом сообщает пресс-служба города.
Документально-художественный очерк посвящен трагическому периоду в истории города, который оказался также ярчайшим событием Гражданской войны на территории Удмуртии – Ижевско-Воткинскому восстанию.
По данным организаторов, рассказ историка-архивиста Евгения Шумилова дополняют различные приложения справочного характера, фотографии и впервые публикуемые оригинальные рисунки.
Презентация начнется в 16:00 в Музее Ижевска. Вход свободный.
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