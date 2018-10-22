2018-10-22T09:14:08+03:00
Спорт

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева выступит на Skate Canada

Алину Загитову ждет этап Гран-при в Финляндии [календарь соревнований]
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: 7info.ruФото: 7info.ru
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Соревнования по фигурному катанию продолжаются и фигуристки из Удмуртии Елизавета Туктамышева и Алина Загитова продолжают радовать поклонников. В ближайшее время девушкам предстоят очередные прокаты.

Так, 26-28 октября пройдет Skate Canada на котором выступит Елизавета Туктамышева. Ее соперницами станут Евгения Медведева и Дарья Паненкова.

Следующий будет этап Гран-при в Финляндии (2-4 ноября). Там свое мастерство представит Алина Загитова. Вместе с ней среди женщин заявлены Станислава Константинова и Дарья Паненкова.

Далее - NHK Trophy в Японии, с 9 по 11 ноября. Елизавета Туктамышева выступит вместе с Еленой Радионовой и Марией Сотсковой.

В России на соревновании Rostelecom Cup (16-18 ноября) Алина Загитова будет на льду с Полиной Цурской и Софьей Самодуровой.

Трансляции всех соревнований будут доступны в Интернете. По времени выступлений станет известно ближе к датам.

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Алина Загитова обновила мировой рекорд в произвольной программе и выиграла золото Nebelhorn Trophy 2018 (продолжение). А Елизавета Туктамышева победила на Finlandia Trophy (продолжение).

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