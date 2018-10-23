2018-10-23T09:22:22+03:00
Общество

Школьники Удмуртии сделают «умную остановку» для автомобилистов

Она поможет сократить число происшествий на железнодорожных путях
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Школьники республиканского образовательного центра одаренных детей будут внедрять «умные остановки» около железнодорожных путей в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба министерства образования республики, помогать им в этом будет ОАО «РЖД».

- В формате долгосрочной проектной работы школьники совместно с экспертами будут работать над проблемами организации эффективной остановки автомобильного транспорта перед железнодорожным переездом, - уточнили в пресс-службе.

Уже прошла первая встреча, на которой эксперты дали вводную лекцию и обозначили задачи. Сейчас ученики будут работать с наставниками из различных областей: физика, инженерное дело и другими специалистами по запросам команды. В ноябре этого года пройдет первая презентация, в уже в апреле 2019-го – итоговая.

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