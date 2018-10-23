Когда ижевчанам менять резину на зимнюю?

СЕГОДНЯ 11:32 2018-10-23T11:33:28+03:00

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Начинать менять резину на зимнюю жителям Ижевска и Удмуртии уже можно будет в эти выходные, 27-28 октября. Такие рекомендации дают синоптики Удмуртского гидрометцентра. Они отмечают, что уже к субботе похолодает и может выпасть снег, пусть и ненадолго.

Судя по сервису «Яндекс.Погода», в выходные в Ижевске будет небольшой снег и дождь, температура максимум +5 градусов. В ночные часы до 0 градусов. В ГИБДД по Удмуртии уточняют, что смена шин рекомендуется, когда температура достигнет уже +5 градусов. Связано это с тем, что летняя резина при температуре ниже 5 градусов перестает обеспечивать сцепление с дорожным покрытием.

Напомним, что вместе со сменой резины нужно повесить соответствующий знак на автомобиль – «Ш». Как разъяснял руководитель 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин, наклейку, как и штраф, никто не отменял.

- За отсутствие знака – ответственность 500 рублей. Пока изменения не произошли, планировалось, что знак упразднят, но здесь вопрос к власти законодательной, а мы власть исполнительная – открываем правила, читаем, исполняем, - напомнил Вениамин Вычужанин.

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