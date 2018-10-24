В 2019 году в Ижевске пройдет этап Кубка России по скейтбордингу

СЕГОДНЯ 11:04 2018-10-24T12:00:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2019 году один из этапов Кубка России по скейтбордингу пройдет в Ижевске. Соответствующее соглашение было подписано региональным министерством спорта и Федерацией скейтбординга страны. Как рассказал президент Федерации Илья Вдовин, соглашение подразумевает не только проведение этапа, но и ряда других мероприятий.

- Они помогут создать и усилить скейт-сообщество в Удмуртии, - сказал Илья Вдовин.

Отметим, что соревнование будет проходить в спортивно-ландшафтном парке на улице Удмуртская, который открылся 23 октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ижевске открылся первый в России спортивно-ландшафтный парк! Рассказываем что это такое, чем там можно заниматься и почему открытие скейт-парка - это только начало большого пути (продолжение).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Уже в декабре жителям Удмуртии придет платежка за вывоз коммунальных отходов. Переживать не стоить, нужно только ее внимательно прочитать (продолжение).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».