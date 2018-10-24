2018-10-24T12:00:36+03:00
Спорт

В 2019 году в Ижевске пройдет этап Кубка России по скейтбордингу

Его организуют в открывшимся спортивно-ландшафтном парке
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В 2019 году один из этапов Кубка России по скейтбордингу пройдет в Ижевске. Соответствующее соглашение было подписано региональным министерством спорта и Федерацией скейтбординга страны. Как рассказал президент Федерации Илья Вдовин, соглашение подразумевает не только проведение этапа, но и ряда других мероприятий.

- Они помогут создать и усилить скейт-сообщество в Удмуртии, - сказал Илья Вдовин.

Отметим, что соревнование будет проходить в спортивно-ландшафтном парке на улице Удмуртская, который открылся 23 октября.

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