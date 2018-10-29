2018-10-29T12:31:05+03:00
Политика

Сергея Задорожного уволили с поста первого заместителя главы администрации Ижевска

С мая он исполнял обязанности градоначальника
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Стало известно, что Сергея Задорожного уволили с должности первого заместителя главы администрации Ижевска. Это сообщает издание «Коммерсантъ-Удмуртия», со ссылкой на собственные источники.

Он покинул пост еще 19 октября. Официально эту новость в ведомстве не подтверждают, однако с сайта администрации города уже пропала информация о Сергее Задорожном.

Напомним, он с февраля 2016 года работал в качестве заместителя по жилищно-коммунальному хозяйству. В январе 2018 года стал первым заместителем. А в мае, когда Юрий Тюрин покинул пост градоначальника, был исполняющим обязанности главы Ижевска. 19 октября приступил к исполнению полномочий руководителя муниципалитета Олег Бекмеметьев.

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