Модернизация национальной библиотеки в Ижевске начнется в 2019 году

СЕГОДНЯ 10:39 2018-10-30T11:42:20+03:00

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Обновление, а по факту создание нового здания, национальной библиотеки Удмуртии начнется в 2019 году. Напомним, что она была закрыта с 2011 года в связи с аварийным состоянием. И в этом году библиотека отмечает юбилей – 100 лет.

- С 2019 года открывается финансирование, модернизация, строительство де-факто нового здания республиканской библиотеки, - сообщил депутат Госдумы РФ Александр Василенко.

Напомним, что здание Национальной библиотеки Удмуртии закрыли из-за претензий со стороны контролирующих органов. Библиотека не отвечала современным требованиям пожарной безопасности, ей требовался ремонт кровли, замена деревянных перекрытий. В феврале 2017 года главгосэкспертиза России дала положительное заключение по проекту реконструкции здания.

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