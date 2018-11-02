Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева вошла в состав сборной команды России

СЕГОДНЯ 13:49 2018-11-02T13:49:39+03:00

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Спортсменка из Удмуртии Ульяна Кайшева вошла в основной состав сборной команды России по биатлону. Как сказано на официальном сайте федерации, еще в сборной Екатерина Юрлова-Перхт, Маргарита Васильева, Светлана Миронова, Лариса Куклина и Анастасия Морозова.

Сбор команды начался 1 ноября в Контиолахти. Работа в Финляндии продлится до 18 ноября и завершится контрольными стартами 15-17 ноября. По их итогам будут сформированы команды, которые выступят на декабрьских этапах Кубка мира и Кубка IBU.

Кстати, после чемпионата России по летнему биатлону Ульяна Кайшева неделю провела в Ижевске. Мы встретились с ней и узнали, какие цели представительница сборной России ставит перед собой на предстоящий сезон, и почему на выгодное предложение выступать за другой регион ответила отказом (продолжение).

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