В Ижевске появилось освещение в микрорайоне Новые Парники
Стоимость работ составила 311 тысяч рублей
Фото: pixabay
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В Ижевске 29 октября появилось освещение в микрорайоне Новые Парники по улице Куреговская, сообщает пресс-служба города. Линия наружного освещения протяженностью 830 метров оборудована 17-тью светоточками и автоматизированным пунктом питания. Работы были проведены муниципальным предприятияем "Горсвет", и обошлись в 311 тысяч рублей.
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