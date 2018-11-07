В Ижевске появилось освещение в микрорайоне Новые Парники

СЕГОДНЯ 06:00 2018-11-07T06:00:21+03:00

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В Ижевске 29 октября появилось освещение в микрорайоне Новые Парники по улице Куреговская, сообщает пресс-служба города. Линия наружного освещения протяженностью 830 метров оборудована 17-тью светоточками и автоматизированным пунктом питания. Работы были проведены муниципальным предприятияем "Горсвет", и обошлись в 311 тысяч рублей.

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