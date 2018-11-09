Почти 1 миллиард рублей могут выделить Удмуртии на ремонт туберкулезной больницы
Почти 1 млрд рублей может получить Удмуртия на Республиканскую клиническую туберкулезную больницу. Об этом 8 ноября журналистам рассказал глава региона Александр Бречалов.
В случае, если объекты одобрят и средства поступят в регион, то большая их часть пойдет на ремонты в Ижевске, так как, по словам руководителя республики, «здесь самое жуткое состояние».
Помимо этого, по словам Бречалова, власти региона направили запросы на обеспечение финансирования строительства перинатального центра и единой станции скорой помощи.
В 2019 году акцент будет сделан на ремонт соцобъектов, находящихся в критическом состоянии. Таких более 580 по всей Удмуртии.
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