2018-11-09T07:23:07+03:00
Общество

Почти 1 миллиард рублей могут выделить Удмуртии на ремонт туберкулезной больницы

В 2019 году в республике сделают акцент на ремонт соцобъектов в критическом состоянии
Ульяна КОЛМОГОРОВА
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Почти 1 млрд рублей может получить Удмуртия на Республиканскую клиническую туберкулезную больницу. Об этом 8 ноября журналистам рассказал глава региона Александр Бречалов.

В случае, если объекты одобрят и средства поступят в регион, то большая их часть пойдет на ремонты в Ижевске, так как, по словам руководителя республики, «здесь самое жуткое состояние».

Помимо этого, по словам Бречалова, власти региона направили запросы на обеспечение финансирования строительства перинатального центра и единой станции скорой помощи.

В 2019 году акцент будет сделан на ремонт соцобъектов, находящихся в критическом состоянии. Таких более 580 по всей Удмуртии.

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