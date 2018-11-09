Жительница Удмуртии заявила на своего свекра из-за неприязни
В прокуратуру Якшур-Бодьинского района обратилась 32-летняя женщина с заявлением, о том, что отец ее мужа украл из ее дома телевизор и микроволновую печь. Сотрудники полиции выехали на место преступления и обнаружили «накраденное» под кроватью самой заявительницы.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, женщина созналась, что оговорила родственника за плохое отношение к ней. В итоге, она признана виновной по факту заведомо ложного доноса.
За преступление назначено наказание в виде обязательных работ на срок 100 часов.
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