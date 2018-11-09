2018-11-09T11:53:51+03:00
Происшествия

В Удмуртии в результате ДТП пять пассажиров автобуса получили травмы

Водитель автобуса наехал на полуприцеп «Вольво»
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии
Изменить размер текста:

В четверг, 8 ноября, в городе Глазов, 59-летний водитель автобуса «ПАЗ» наехал на стоящий полуприцеп автомобиля «Вольво». В ДТП пострадали пассажиры автобуса-четверо мужчин (65,66, и двое 67 лет) и 69-летняя женщина.

Как сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии, причиной аварии стало то, что водитель автобуса не справился с управлением.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает!

Не стоит забывать, что водитель, в салоне которого находятся пассажиры, должен вести транспортное средство во много раз аккуратнее, четко соблюдая дорожные правила. Особое внимание необходимо уделять скоростному режиму, не совершать опасных маневров, учитывать погодные изменения и состояние дорожного

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

В Удмуртии в результате ДТП двухлетний ребенок получил травмы(подробнее)

А ТАКЖЕ

18-летний житель Ижевска решил отомстить своей девушке, которая ему изменяла, но слегка перестарался и сейчас его ждет суд(подробнее)

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24