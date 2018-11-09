В Удмуртии в результате ДТП пять пассажиров автобуса получили травмы

СЕГОДНЯ 11:53 2018-11-09T11:53:51+03:00

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В четверг, 8 ноября, в городе Глазов, 59-летний водитель автобуса «ПАЗ» наехал на стоящий полуприцеп автомобиля «Вольво». В ДТП пострадали пассажиры автобуса-четверо мужчин (65,66, и двое 67 лет) и 69-летняя женщина.

Как сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии, причиной аварии стало то, что водитель автобуса не справился с управлением.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает!

Не стоит забывать, что водитель, в салоне которого находятся пассажиры, должен вести транспортное средство во много раз аккуратнее, четко соблюдая дорожные правила. Особое внимание необходимо уделять скоростному режиму, не совершать опасных маневров, учитывать погодные изменения и состояние дорожного

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