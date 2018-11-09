Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева лидирует в короткой программе на «Кубке Японии»

СЕГОДНЯ 13:58 2018-11-09T14:25:09+03:00

Ранее она победила на Гран-при этого сезона «Скейт Канада»

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 9 ноября, в Хиросиме откатали короткую программу на этапе Гран-при по фигурному катанию NHK Trophy 2018 (Кубок Японии). По итогам лидирует уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева, она получила 76,17 балла. В турнирной таблице есть имя еще одной россиянки Алены Леоновой, она оказалась на шестом месте, получив 68,22 балла.

В субботу, 10 ноября, фигуристки представят произвольную программу, где выяснится победитель «Кубка Японии».

Напомним, что Елизавета Туктамышева удивила зрителей на этапе Гран-при в Канаде

А другая фигуристка родом из Удмуртии Алина Загитова победила на «Кубке Финляндии»

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

В Удмуртии автобус врезался в полуприцеп «Вольво». Есть пострадавшие (подробности)

А ТАКЖЕ

Получи сертификат в салон красоты за фотографию! Все подробности по ссылке

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».