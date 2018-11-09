Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева лидирует в короткой программе на «Кубке Японии»
В пятницу, 9 ноября, в Хиросиме откатали короткую программу на этапе Гран-при по фигурному катанию NHK Trophy 2018 (Кубок Японии). По итогам лидирует уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева, она получила 76,17 балла. В турнирной таблице есть имя еще одной россиянки Алены Леоновой, она оказалась на шестом месте, получив 68,22 балла.
В субботу, 10 ноября, фигуристки представят произвольную программу, где выяснится победитель «Кубка Японии».
Напомним, что Елизавета Туктамышева удивила зрителей на этапе Гран-при в Канаде
А другая фигуристка родом из Удмуртии Алина Загитова победила на «Кубке Финляндии»
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