В ижевском гипермаркете «Ашан» нашли нарушения пожарной безопасности
Сотрудники прокуратуры и МЧС провели проверку пожарной безопасности гипермаркета «Ашан» в Ижевске. В ходе этой проверки были выявлены нарушения: загромождение эвакуационных путей, нарушение работы пожарной сигнализации и другие, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Должностное лицо организации привлекли к административной ответственности по статье 20.4 КоАП РФ («Нарушения пожарной безопасности»). А в адрес руководителя «Ашана» внесли представление об устранении нарушений.
На данный момент большую часть нарушений пожарной безопасности в гипермаркете устранили, к дисциплинарной ответственности привлекли более 20-ти сотрудников.
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