2018-11-10T07:59:23+03:00
Общество

В ижевском гипермаркете «Ашан» нашли нарушения пожарной безопасности

Должностное лицо привлекли к административной ответственности
Елена Перевощикова
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Фото: архивФото: архив
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Сотрудники прокуратуры и МЧС провели проверку пожарной безопасности гипермаркета «Ашан» в Ижевске. В ходе этой проверки были выявлены нарушения: загромождение эвакуационных путей, нарушение работы пожарной сигнализации и другие, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Должностное лицо организации привлекли к административной ответственности по статье 20.4 КоАП РФ («Нарушения пожарной безопасности»). А в адрес руководителя «Ашана» внесли представление об устранении нарушений.

На данный момент большую часть нарушений пожарной безопасности в гипермаркете устранили, к дисциплинарной ответственности привлекли более 20-ти сотрудников.

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