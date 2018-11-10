В Удмуртии забраковали более пяти тонн продовольственных товаров
Роспотребнадзор по Удмуртии за первые девять месяцев текущего года в ходе проверок забраковал 5354 кг продуктов питания. Об этом вчера, 9 ноября, сообщила пресс-служба ведомства.
Сотрудники проверили предприятия розничной торговли, реализующие продовольственные товары, а также предприятия общественного питания. Причиной забракования стала неверная маркировка, отсутствие даты выработки и информации об изготовителе, с истекшим сроком реализации, фальсификации, по внешнему виду, отсутствие сопроводительных документов продукции.
Известно, что по итогам проверок забраковали 266 литров алкогольной продукции и пива, 3896 кг мясной продукции,77 кг молочной продукции, также приостановлена реализация 2450 пачек сигарет.
Сейчас Управлением Роспотребнадзора продолжается надзор за качеством продовольственных товаров в республике.
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