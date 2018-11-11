В Ижевске на доме Михаила Калашникова установили мемориальную доску
В субботу, 10 ноября, в Ижевске открыли мемориальную доску в честь 99-летия легендарного оружейника Михаила Калашникова. Она размещена на доме №21а по улице Советская, где раньше жил конструктор.
Напомним, с инициативой об установке мемориальной доски выступил общественный фонд имени Михаила Тимофеевича. После одобрения администрации города, скульптор Владимир Курочкин в течение четырех месяцев создавал памятную доску. Как он рассказывал сайту izh.kp.ru, Михаил Тимофеевич изображен именно в рубашке и галстуке, потому как установлена плита на доме, а не на месте работы.
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