В парки Ижевска перевезли ели с Центральной площади города
Вчера, 9 ноября, ижевские ели, которые ранее росли на Центральной площади города, перевезли в парки города. Об этом на своей личной странице в Facebook сообщил советник главы республики Вячеслав Правдзинский. Известно, что сейчас на площади ведутся работы по реконструкции.
“Сегодня начался переезд елей, которые росли на Центральной площади и за сохранение которых так ратовали жители близлежащих домов. (Проект благоустройства предполагает изменение рельефа и высадку новых деревьев)”, — написал Вячеслав Правдзинский.
Большая часть елей теперь будет расти в парке Космонавтов, а также в Парке Кирова, две ели пересадят в сквер на Центральной площади.
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