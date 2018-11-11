В Ижевске предлагают дополнить названия улиц историческим наименованием
В Ижевске предлагают интересным способом увековечить память о Гражданской войне. Как сообщает пресс-служба города, предложено разместить на зданиях дополнительные таблички, которые восстанавливают исторические названия улиц и переулков. Сейчас рабочая группа будет готовить перечень улиц, которые переименовали в 1918 году и разрабатывать макет таблички.
- Для улиц и переулков города Ижевска, имеющих историческое название, разнящееся с современным, рекомендовано размещение дополнительного знака адресации, содержащего историческое наименование улицы, - сообщил заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства администрации Ижевска Сергей Ларионов.
Отмечается, что это не переименование улиц на старый лад. Речь идет о том, чтобы дополнить существующие адресные знаки табличками красного цвета, содержащими историческое наименование. Это предложение рассмотрят на ближайшей сессии городской думы 15 ноября.
Какие могут быть улицы в перечне? Если обратиться к открытым источникам, то, например, Интернациональный переулок был Узеньким, улица Карла Либкнехта была раньше Моклецовским (Мокрецовским) переулком, Лихвинцева – Овчинников переулок, а улица Ломоносова – Двенадцатой.
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