2018-11-11T09:46:57+03:00
Общество

В Ижевске предлагают дополнить названия улиц историческим наименованием

Сейчас будут готовить перечень улиц, которые переименовали в 1918 году
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске предлагают интересным способом увековечить память о Гражданской войне. Как сообщает пресс-служба города, предложено разместить на зданиях дополнительные таблички, которые восстанавливают исторические названия улиц и переулков. Сейчас рабочая группа будет готовить перечень улиц, которые переименовали в 1918 году и разрабатывать макет таблички.

- Для улиц и переулков города Ижевска, имеющих историческое название, разнящееся с современным, рекомендовано размещение дополнительного знака адресации, содержащего историческое наименование улицы, - сообщил заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства администрации Ижевска Сергей Ларионов.

Отмечается, что это не переименование улиц на старый лад. Речь идет о том, чтобы дополнить существующие адресные знаки табличками красного цвета, содержащими историческое наименование. Это предложение рассмотрят на ближайшей сессии городской думы 15 ноября.

Какие могут быть улицы в перечне? Если обратиться к открытым источникам, то, например, Интернациональный переулок был Узеньким, улица Карла Либкнехта была раньше Моклецовским (Мокрецовским) переулком, Лихвинцева – Овчинников переулок, а улица Ломоносова – Двенадцатой.

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