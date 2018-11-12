2018-11-12T15:15:29+03:00
Происшествия

В Удмуртии мужчина пристрелил незнакомца из обреза

Тот отказался довезти его до магазина за водкой
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: СУ СК РФ по УРФото: СУ СК РФ по УР
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В субботу, 10 ноября в полицию обратился управляющий ООО «Русская нива», который сообщил, что 9 ноября, в пятницу пропал водитель предприятия. Он выехал в село Гольяны на служебном автомобиле «Нива Шевроле» и пропал без вести.

- В течение ближайших часов было установлено, что водитель - 57-летний житель Сарапульского района стал жертвой преступления. Его тело следователи-криминалисты нашли на дне реки Кама неподалеку от села Гольяны, а сожженный автомобиль - в лесном массиве, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Фото: СУ СК РФ по УР

Фото: СУ СК РФ по УР

Следователи уже задержали подозреваемого – 60-летнего жителя села Гольяны, который ранее был судим за убийство. Выяснилось, что вечером 9 ноября он, вооружившись обрезом, остановил автомобиль с незнакомцем, чтобы на нем доехать до магазина за водкой в Завьялово. Получив отказ, он выстрелил в водителя из обреза. Затем тело потерпевшего и обрез сбросил в реку Кама, а автомобиль перегнал в лес и сжег. Расследование уголовного дела продолжается.

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