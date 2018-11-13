В Удмуртию впервые приедет Санта-Клаус из Лапландии

СЕГОДНЯ 11:49 2018-11-13T12:22:50+03:00

Он примет участие в фестивале «Сказочные герои на родине Тол Бабая»

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Впервые в Удмуртию приедет Санта-Клаус из Лапландии. 7 декабря он примет участие в сказочном представлении «По дороге в Новый год!». А 8 декабря на родине Тол Бабая, в Шаркане, вместе со всеми зажжет огни на главной елочке Удмуртии.

- Давно уже хотели пригласить, но почему-то не получалось. А сейчас он, Йоулупукки, дал уже согласие, что действительно приедет в это время и будет участвовать на представлении в Ижевске в цирке и здесь, в Шаркане, - сообщила начальник отдела культуры и туризма Шарканского района Лариса Горбушина.

Напомним, что представление «По дороге в Новый год!» состоится 7 декабря в Ижевском цирке (продолжение)

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