В Удмуртию впервые приедет Санта-Клаус из Лапландии
Впервые в Удмуртию приедет Санта-Клаус из Лапландии. 7 декабря он примет участие в сказочном представлении «По дороге в Новый год!». А 8 декабря на родине Тол Бабая, в Шаркане, вместе со всеми зажжет огни на главной елочке Удмуртии.
- Давно уже хотели пригласить, но почему-то не получалось. А сейчас он, Йоулупукки, дал уже согласие, что действительно приедет в это время и будет участвовать на представлении в Ижевске в цирке и здесь, в Шаркане, - сообщила начальник отдела культуры и туризма Шарканского района Лариса Горбушина.
Напомним, что представление «По дороге в Новый год!» состоится 7 декабря в Ижевском цирке (продолжение)
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