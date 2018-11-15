2018-11-15T13:11:20+03:00
Происшествия

В Удмуртии женщине, которая избивала своего ребенка, вынесли приговор

Она к тому же терроризировала свою мать
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии вынесли приговор жительнице Глазова, которая избивала своего 10-летнего сына. Ранее ее уже лишили родительских прав, тем не менее скандалы продолжались.

- С ноября 2017 по май 2018 года она оскорбляла и била ребенка, также в его присутствии избивала свою мать и угрожала ножом. Участие в воспитании сына женщина не принимала, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртии.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на три года один месяц условно, с испытательным сроком на три года и шесть месяцев.

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