В Удмуртии женщине, которая избивала своего ребенка, вынесли приговор
В Удмуртии вынесли приговор жительнице Глазова, которая избивала своего 10-летнего сына. Ранее ее уже лишили родительских прав, тем не менее скандалы продолжались.
- С ноября 2017 по май 2018 года она оскорбляла и била ребенка, также в его присутствии избивала свою мать и угрожала ножом. Участие в воспитании сына женщина не принимала, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртии.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы на три года один месяц условно, с испытательным сроком на три года и шесть месяцев.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
В Удмуртии на пешеходном переходе сбили 10-летнего мальчика (подробнее)
Госслужащие Удмуртии оказались злостными неплательщиками налогов (подробнее)
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»