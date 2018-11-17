В Удмуртии госпитализировали 15 детей с пневмонией
В селе Дебесы Удмуртии госпитализировали 15 детей, заболевших пневмонией. По данным администрации Дебесского района, все они находятся в педиатрическом отделении районной больницы – один с тяжелой, остальные 14 – со средней степенью заболеваемости.
Школа, в которой они учились, закрыта на карантин до 25 ноября.
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