2018-11-17T14:00:17+03:00
Здоровье

В Удмуртии госпитализировали 15 детей с пневмонией

У одного из заболевших тяжелая степень заболеваемости
Валерия ШАНЬГИНА
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В селе Дебесы Удмуртии госпитализировали 15 детей, заболевших пневмонией. По данным администрации Дебесского района, все они находятся в педиатрическом отделении районной больницы – один с тяжелой, остальные 14 – со средней степенью заболеваемости.

Школа, в которой они учились, закрыта на карантин до 25 ноября.

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