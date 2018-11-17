В Удмуртии госпитализировали 15 детей с пневмонией

СЕГОДНЯ 14:00 2018-11-17T14:00:17+03:00

У одного из заболевших тяжелая степень заболеваемости

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В селе Дебесы Удмуртии госпитализировали 15 детей, заболевших пневмонией. По данным администрации Дебесского района, все они находятся в педиатрическом отделении районной больницы – один с тяжелой, остальные 14 – со средней степенью заболеваемости.

Школа, в которой они учились, закрыта на карантин до 25 ноября.

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