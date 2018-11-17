В Удмуртии ожидается туман с плохой видимостью

СЕГОДНЯ 15:53 2018-11-17T15:54:14+03:00

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МЧС Удмуртии со ссылкой на ЦГМС республики сообщает, что 17-18 ноября местами по региону ожидается туман с ухудшением видимости до 500 м и менее.

Ведомство рекомендует населению воздержаться от поездок на личном автотранспорте, водителям быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, а также избегать обгоны, воздерживаться от резкого торможения.

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