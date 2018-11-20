Жителю Ижевска, который устроил стрельбу в магазине, вынесли приговор

СЕГОДНЯ 14:30 2018-11-20T14:57:51+03:00

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В Ижевске вынесли приговор мужчине, который устроил пьяный дебош в магазине. 13 марта 2018 года он вышел из бара и направился в магазин «Баско» на Воткинском шоссе.

- В магазине обвиняемый, используя предмет, похожий на пистолет, выстрелил в дверь и холодильное оборудование, при этом повредив имущество, - сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Подсудимого признали виновным по статье «хулиганство» и назначили наказание в виде одного года исправительной колонии общего режима.

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