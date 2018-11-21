2018-11-21T07:53:51+03:00
Общество

Уроженка Ижевска Алина Загитова может стать «Спортсменкой года»

Но для этого нужна помощь жителей
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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Министерство спорта России объявило о старте народного голосования за лауреатов национальных номинаций в области физической культуры и спорта 2018 года. В этом году премия проводится в 11 номинациях в 18 категориях.

В частности, за звание «Спортсменки года» борется уроженка Ижевска Алина Загитова. Фигуристка уже успешно прошла этапы Гран-при и вышла в финал соревнований. Кроме того, она является Олимпийской чемпионкой, чемпионкой Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при 2017 года, чемпионкой мира среди юниоров и чемпионкой России 2018 года.

Также в номинации представлены: Инна Дериглазова (фехтование) и Ангелина Мельникова (спортивная гимнастика). На данный момент Алина значительно опережает своих коллег в голосовании. Свой голос девушке отдали 5450 человек. Проголосовать за спортсменов можно по ссылке.

Лауреаты национальных номинаций будут названы на торжественной церемонии награждения, которая состоится 4 декабря в Москве.

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