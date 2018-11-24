Ученица ижевской школы победила в Национальном чемпионате по профмастерству

СЕГОДНЯ 18:31 2018-11-24T18:31:17+03:00

Конкурс среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями завершился 23 ноября в Москве

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В Москве прошел Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Цель этого конкурса – мотивировать людей с инвалидностью получать профессиональное образование и помочь им в трудоустройстве.

Возраст участников колебался от 14 до 65 лет. Поэтому соревнования проводились отдельно для школьников, студентов и специалистов. Среди младшей категории отличилась ученица ижевской школы № 53 Анастасия Громова. Она заняла первое место в категории учитель начальных классов.

Всего Удмуртию представляли 35 человек. Чемпионат этого года стал самым крупным по числу участников. На него съехались более тысячи участников из 83 регионов страны. Соревнования проходили по 57 профессиям от прикладного искусства до IT-сферы. Самыми массовыми стали: медицинский и социальный уход, малярное дело, массажист, обработка текста, поварское дело, портной, резьба по дереву, ремонт и обслуживание автомобилей, художественное вышивание, экономика и бухгалтерский учет.

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