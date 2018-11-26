В Ижевске пьяный водитель врезался в дом
В воскресенье, 25 ноября, в Ижевске на улице городок Строителей произошло ДТП. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, 31-летний водитель автомобиля «Митсубиси» не справился с управлением и врезался в дом. Уточняется, что мужчина был в состоянии опьянения.
- В результате аварии водитель получил травмы, его госпитализировали, - сообщили в 1 отделе.
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