В Ижевске пьяный водитель врезался в дом

СЕГОДНЯ 10:46 2018-11-26T10:46:43+03:00

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В воскресенье, 25 ноября, в Ижевске на улице городок Строителей произошло ДТП. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, 31-летний водитель автомобиля «Митсубиси» не справился с управлением и врезался в дом. Уточняется, что мужчина был в состоянии опьянения.

- В результате аварии водитель получил травмы, его госпитализировали, - сообщили в 1 отделе.

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