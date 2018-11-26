Ижевск оказался в списке городов с высоким качеством жизни населения

СЕГОДНЯ 13:06 2018-11-26T13:06:39+03:00

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Финансовый университет при Правительстве РФ предоставил список городов с высоким качеством жизни населения. Ижевск оказался на 24 строчке этого рейтинга. Рядом в списке на 23 строчке Набережные Челны, а на 25 Ставрополь.

Исследование проводилось в 78 городах с населением более 250 тысяч человек. В тройку лидеров вошли такие города как: Тюмень, Грозный, Москва.

Рейтинг составляли на основе нескольких критериев: качество медобслуживания, состояние дорог, развитие культуры и образования, работа ЖКХ, оценка работы городских властей, и оценка населением удобства города для жизни.

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