Ижевск оказался в списке городов с высоким качеством жизни населения
Финансовый университет при Правительстве РФ предоставил список городов с высоким качеством жизни населения. Ижевск оказался на 24 строчке этого рейтинга. Рядом в списке на 23 строчке Набережные Челны, а на 25 Ставрополь.
Исследование проводилось в 78 городах с населением более 250 тысяч человек. В тройку лидеров вошли такие города как: Тюмень, Грозный, Москва.
Рейтинг составляли на основе нескольких критериев: качество медобслуживания, состояние дорог, развитие культуры и образования, работа ЖКХ, оценка работы городских властей, и оценка населением удобства города для жизни.
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