2018-11-26T16:45:45+03:00
Общество

В Ижевске в пожаре погиб 44-летний рабочий

Проводится доследственная проверка
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске 24 ноября, в субботу, произошел пожар бытового помещения на строящемся объекте по улице Берша.

- В результате пожара погиб 44-летний рабочий строительной компании. Причина пожара устанавливается. По предварительным данным есть версия о неисправности электропроводки, - сообщает СУ СК России по Удмуртии.

На данный момент идет доследственная проверка, назначены экспертизы, опрашиваются очевидцы.

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