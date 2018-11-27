Проект студентов из Удмуртии попал в шорт-лист международного конкурса
Проект студентов четвертого курса «Реклама и связи с общественностью» УдГУ под названием «Услышь того, кто рядом» прошел в шорт-лист международного конкурса студенческих коммуникационных проектов «Масс-Медиа Перспектива» – 2018. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртии.
– Цель конкурса – привлечь внимание студентов к острым социальным проблемам и дать возможность предложить нестандартные, авторские пути их решения с применением современных коммуникационных технологий, – говорится в сообщении.
Отметим, что очная защита проекта проходит в институте «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского государственного университета.
Напомним, в прошлом году команда УдГУ победила в специальной номинации за решение кейса от Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС).
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