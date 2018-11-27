Экс-гендиректор «Ижевских электросетей» сложил полномочия депутата госсовета Удмуртии

СЕГОДНЯ 09:52 2018-11-27T09:52:57+03:00

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На сессии госсовета Удмуртии 27 ноября было поддержано решение бывшего генерального директора АО «Ижевские электрические сети» Сергея Клеменьева сложить полномочия депутата. При этом самого Сергея Клеменьева не было на сессии, так как в это же время идет заседание Первомайского районного суда, где ему должны вынести решение по делу о злоупотреблении должностными полномочиями(продолжение)

Напомним, что заседание перенесли из-за неоплаты комиссии банка(продолжение)

Кстати, Сергей Клеменьев уже писал заявление о сложении мандата, его должны были рассмотреть 30 октября, но он передумал и забрал заявление(продолжение)

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