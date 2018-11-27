2018-11-27T13:07:10+03:00
Общество

На ремонт соцобъектов в Удмуртии необходимо 3 млрд рублей

Около 500 объектов нуждаются в ремонте
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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На ремонт социальных объектов в Удмуртии необходимо 3 млрд рублей. Об этом в ходе выступления сообщил глава республики Александр Бречалов на сессии Госсовета региона. В связи с этим у правительства «большие планы» на 2019 год.

- У нас очень большие планы на 2019 год. Уже сейчас создаем проект - это ремонт объектов социальной инфраструктуры. 25 ноября мы провели большую стратегическую сессию, где подвели черту под тем количеством объектов, которые мы должны отремонтировать в будущем году, это садики, школы, объекты здравоохранения, - сообщил Александр Бречалов.

Также глава республики отметил, что данного объема средств в бюджете Удмуртии нет, поэтому для выявления источников финансирования разрабатывается специальный инструмент.

Напомним, что в Удмуртию могут поступить средства на ремонт туберкулезной больницы.

А также более 500 социальных объектов Удмуртии нуждаются в ремонте на сумму 3,46 млрд рублей.

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