Ижевчанка, ставшая донором для ребенка, приняла участие в ток-шоу “Прямой эфир”

СЕГОДНЯ 07:57 2018-11-28T07:57:28+03:00

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Вчера, 27 ноября, вышел выпуск ток-шоу “Прямой эфир” с Андреем Малаховым на телеканале “Россия 1”. Он был посвящен историям людей, живущих надеждой, что найдется человек, который подарит им второй шанс жить, и тех, кто уже дождался своего спасителя.

Таким счастливчиком стал семилетний Миша Волков из Челябинска. Он дружит со всем своим классом, а еще хочет стать Президентом. На программу он приехал со своей мамой Ириной.

Она рассказала, что мальчик родился с пятнами на теле. Ему поставили диагноз первичный иммунодефицит. Для того, чтобы жить полноценной жизнью ему требовалась пересадка костного мозга.

Кельсина Наталья из Ижевска спасла жизнь мальчишки, став для него донором.

-Я пошла в магазин, увидела там листовку. Нужно было сходить в клинику и сдать кровь, чтобы помочь людям. Я пошла и сдала, а спустя два месяца мне позвонили и сказали, что нашелся пациент. Семья боялась, а друзья шутили, что я приеду без почки, - рассказывает девушка.

О том, что Наталья станет донором костного мозга для мальчика, она узнала лишь за 15 минут до начала операции. И уже не смогла отказаться, ведь у нее самой растет шестилетний сын.

Он то и рассказал, что очень гордится маминым поступком, и если бы ему предложили стать донором, то он бы не отказался. Но шоу он приехал вместе с Натальей, заодно познакомился с Мишей Волковым и вручил ему подарок.

-Мне кажется, что так должен поступать каждый осознанный человек. Я очень рада за Мишу и за маму, что они сейчас могут быть вместе, и у них все хорошо. Если ко мне снова обратятся за помощью, то я не раздумывая поеду, - добавила Наталья Кельсина.

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