2018-11-29T10:57:09+03:00
Политика

Сенатор от Удмуртии избран зампредом комитета СФ по экономической политике

Председателем является Дмитрий Мезенцев
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Сенатора от Удмуртии Юрия Федорова избрали заместителем председателя комитета Совета Федерации по экономической политике. Председателем на данный момент является представитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области Дмитрий Мезенцев.

Отметим, что вопросы ведения Комитета весьма обширны: от законодательного обеспечения социально-экономического развития государства на долгосрочную и краткосрочную перспективу, до защиты прав потребителя и рекламы.

Напомним, что Юрий Федоров представляет госсовет Удмуртии в Совете Федерации. С 2008 по 2017 год являлся генеральным директором АО «Белкамнефть».

Представляет исполнительную власть региона в СФ бывший руководитель Россотрудничества Любовь Глебова.

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