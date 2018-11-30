Уроженка Ижевска Алина Загитова подписала рекламный контракт с японским производителем матрасов

СЕГОДНЯ 16:02 2018-11-30T16:02:38+03:00

Также он производит матрасы для животных

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Уроженка Ижевска, фигуристка Алина Загитова, 19 ноября подписала рекламный контракт с японским производителем матрасов не только для людей, но и для животных «Airweave». Президент компании Motokuni Takaoka опубликовал фотографии подписания контракта.

Фото: vk.com/alina_queen_of_ice

Кстати, тренер Алины Загитовой по фигурному катанию Антипина Наталья Алексеевна стала заслуженным тренером России. Приказ утвердили в Министерстве спорта РФ. Поздравляем!

Фото: vk.com/csp18

Напомним, что две уроженки Удмуртии Алина Загитова и Елизавета Туктамышева поедут на финал Гран-при

А также, «Ты сильнее»! Алина Загитова дала советы по здоровому образу жизни(подробнее).

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