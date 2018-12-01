6 декабря в Удмуртии пройдет плановая проверка систем оповещения

СЕГОДНЯ 09:11 2018-12-01T09:11:31+03:00

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В Удмуртии 6 декабря в 9.05 начнут проверку региональной системы оповещения. Об этом сообщает главное управление МЧС России по республике.

Звук электросирен будет включен не более, чем на 10 минут. Граждан просят сохранять спокойствие.

В МЧС напоминают, что в случае чрезвычайной ситуации звук сирен означает сигнал гражданской обороны «Внимание! Всем!», при звучании сирен необходимо включить теле- и радиоприемники и прослушать официальную информацию.

В случае проведения проверки системы оповещения этого делать не нужно.

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