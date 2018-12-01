2018-12-01T14:38:23+03:00
Происшествия

В Ижевске задержали грабителя-таксиста

Он украл телефон у пассажира
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске сотрудники полиции задержали 39-летнего мужчину таксиста, который украл телефон у пассажира. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Потерпевший достал телефон и положил на панель машины, после чего забыл его и ушел. Только дома он обнаружил, что оставил телефон в такси, - сообщает пресс-служба ведомства.

Как впоследствии выяснилось, таксист подарил телефон своей сожительнице. Ущерб составил 11 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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