В Ижевске обвиняют врача-инфекциониста в смерти ребенка

СЕГОДНЯ 07:10 2018-12-03T07:10:18+03:00

Она не выявила болезнь при осмотре

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В Ижевске врача-инфекциониста обвиняют в смерти 2-летнего ребенка. Об этом сообщают на официальном сайте суда.

В январе 2018 года врач-инфекционист, 51-летняя женщина, при осмотре 2-летнего ребенка не выявила у него болезнь, не провела полное обследование. Сообщила родителям, что госпитализация не нужна, рекомендовала амбулаторное лечение. В результате чего, ребенок на следующий день умер.

На данный момент женщине предъявлено обвинение по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Ей грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет.

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