1 декабря в Ижевске состоялось открытие проекта «Зимний пляж-2019»

СЕГОДНЯ 07:39 2018-12-03T07:39:50+03:00

Никто не остался равнодушным к соревнованиям

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В Ижевске состоялось открытие развлекательного проекта «Зимний пляж-2019». Об этом сообщают на сайте администрации города.

1 декабря жители Ижевска на территории пляжа приняли участие в турнире по хоккею в валенках. В соревнованиях участвовали и.о. заместителя главы администрации по социальной политике Дмитрий Чистяков и первый заместитель главы администрации Октябрьского района Алексей Девяткин.

Фото: www.izh.ru

Также во время мероприятия работали аниматоры – проводили игры и конкурсы.

Организаторами проекта выступили Михаил Смагин, «Хоккей-на-Валеночная лига» и беседочный комплекс «Фемили Парк» при поддержке администрации Октябрьского района Ижевска.

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