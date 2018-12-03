1 декабря в Ижевске состоялось открытие проекта «Зимний пляж-2019»
В Ижевске состоялось открытие развлекательного проекта «Зимний пляж-2019». Об этом сообщают на сайте администрации города.
1 декабря жители Ижевска на территории пляжа приняли участие в турнире по хоккею в валенках. В соревнованиях участвовали и.о. заместителя главы администрации по социальной политике Дмитрий Чистяков и первый заместитель главы администрации Октябрьского района Алексей Девяткин.
Фото: www.izh.ru
Также во время мероприятия работали аниматоры – проводили игры и конкурсы.
Организаторами проекта выступили Михаил Смагин, «Хоккей-на-Валеночная лига» и беседочный комплекс «Фемили Парк» при поддержке администрации Октябрьского района Ижевска.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Уникальный проект ижевского зоопарка стартует 3 декабря(подробнее)
Ближайшая неделя будет морозной, но солнечной. Более подробный прогноз читайте на нашем сайте.
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»