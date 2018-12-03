2018-12-03T07:39:50+03:00
Общество

1 декабря в Ижевске состоялось открытие проекта «Зимний пляж-2019»

Никто не остался равнодушным к соревнованиям
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: www.izh.ruФото: www.izh.ru
Изменить размер текста:

В Ижевске состоялось открытие развлекательного проекта «Зимний пляж-2019». Об этом сообщают на сайте администрации города.

1 декабря жители Ижевска на территории пляжа приняли участие в турнире по хоккею в валенках. В соревнованиях участвовали и.о. заместителя главы администрации по социальной политике Дмитрий Чистяков и первый заместитель главы администрации Октябрьского района Алексей Девяткин.

Фото: www.izh.ru

Фото: www.izh.ru

Также во время мероприятия работали аниматоры – проводили игры и конкурсы.

Организаторами проекта выступили Михаил Смагин, «Хоккей-на-Валеночная лига» и беседочный комплекс «Фемили Парк» при поддержке администрации Октябрьского района Ижевска.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Уникальный проект ижевского зоопарка стартует 3 декабря(подробнее)

Ближайшая неделя будет морозной, но солнечной. Более подробный прогноз читайте на нашем сайте.

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожаром в детском саду №11 в Ижевске заинтересовалась прокуратура
«Ижсталь» одержала победу над «Ценг Тоу»
Житель Ижевска задержан за убийство в Новороссийске
На «Ижевскую винтовку» ждут Антона Шипулина и Алексея Волкова
В Ижевске задержали мужчину, который спрятал наркотики в труднодоступное место
В Ижевске обвиняют врача-инфекциониста в смерти ребенка
В Удмуртии в одной из больниц забраковали почти 5 килограмм сыра
В зоопарке Ижевска запустят проект «Садовая терапия»
В Удмуртии мужчина потерял сознание после того, как убил знакомого и поджег его квартиру
Более 20 млрд рублей инвестиций необходимо Ижевску для развития
Двух жителей Удмуртии задержали за незаконный сбыт наркотиков
Жители Удмуртии смогут предложить свои варианты дорог для ремонта до 2021 года
В Удмуртии снизилось число отравлений алкоголем
Свалку биологических отходов нашли в Ижевске
В здании бывшего кинотеатра «Аврора» в Ижевске не будут строить центр единоборств
В одном из городов Удмуртии объявили карантин
Игра хоккейной команды «Ижсталь» не задалась в Пекине
В Ижевске задержали грабителя-таксиста
Письмо Деду Морозу можно отправить из зоопарка Ижевска
За прошедшую ночь в Ижевске произошло две аварии
Тол Бабай 1 декабря поздравит Урал Мороза из Свердловской области с днем рождения
6 декабря в Удмуртии пройдет плановая проверка систем оповещения
Аналоговое телевидение в Удмуртии отключат уже в апреле 2019 года