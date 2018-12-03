На «Ижевскую винтовку» ждут Антона Шипулина и Алексея Волкова

СЕГОДНЯ 09:03 2018-12-03T09:03:05+03:00

На соревнованиях выступят около 250 спортсменов

Изменить размер текста: A A

В республике с 26 по 29 декабря пройдут соревнования «Ижевская винтовка». Ожидается, что на соревнования по биатлону приедут Антон Шипулин и Алексей Волков. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

Также в рамках соревнований состоится Чемпионат России и 3 этап Кубка России по биатлону. На соревнования ждут чемпионов мира Максима Цветкова и Антона Бабикова. В составе сборной Удмуртии могут принять участие победитель и призер кубка IBU Александр Поварицын и участник Олимпийских игр 2018 года Владимир Семаков.

Кстати, после двухлетнего перерыва возвращаются женские старты. Всего в «Ижевской винтовке» примут участие около 250 спортсменов.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Ижевске состоялось открытие проекта «Зимний пляж-2019». Как это было смотрите на нашем сайте

Врача-инфекциониста одной из больниц Ижевска обвиняют в смерти 2-летнего ребенка(продолжение)