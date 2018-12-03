«Ижсталь» одержала победу над «Ценг Тоу»

СЕГОДНЯ 10:12 2018-12-03T10:12:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Цзилинь, 2 декабря, прошла игра между ижевским клубом «Ижсталь» и «Ценг Тоу». Этим матчем завершилась выездная серия. Об этом сообщают на официальном сайте клуба.

Несмотря на преимущество противника «Ижсталь» одержала победу 2:1. Вратарь сталеваров Филипп Долганов держался всю игру и отверг все атаки, только один раз пропустил шайбу – китайская команда забила в начале второго периода. Героем встречи стал капитан команды Антон Кочуров две забитые шайбы его заслуга.

По итогу игры ижевский клуб поднялся на 26 строчку рейтинга. Теперь игра будет на родине 7 декабря матч против «Торпедо» из Усть-Каменогорска.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

На «Ижевскую винтовку» ждут Антона Шипулина и Алексея Волкова(продолжение)

В Ижевске состоялось открытие проекта «Зимний пляж-2019». Как это было смотрите на нашем сайте