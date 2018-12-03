2018-12-03T10:12:15+03:00
Спорт

«Ижсталь» одержала победу над «Ценг Тоу»

Матч проходил в китайском городе Цзилинь
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Цзилинь, 2 декабря, прошла игра между ижевским клубом «Ижсталь» и «Ценг Тоу». Этим матчем завершилась выездная серия. Об этом сообщают на официальном сайте клуба.

Несмотря на преимущество противника «Ижсталь» одержала победу 2:1. Вратарь сталеваров Филипп Долганов держался всю игру и отверг все атаки, только один раз пропустил шайбу – китайская команда забила в начале второго периода. Героем встречи стал капитан команды Антон Кочуров две забитые шайбы его заслуга.

По итогу игры ижевский клуб поднялся на 26 строчку рейтинга. Теперь игра будет на родине 7 декабря матч против «Торпедо» из Усть-Каменогорска.

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