2018-12-04T09:29:00+03:00
Происшествия

В Удмуртии в пожаре погибла трехлетняя девочка

В доме были еще ее мама и брат
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ГУ МЧС по УдмуртииФото: ГУ МЧС по Удмуртии
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В Удмуртии в поселке Игра, в результате пожара погибла трехлетняя девочка. Об этом сообщает СУ СК России по Удмуртии.

- 3 декабря в жилом доме поселка Игра произошел пожар, в доме находились 28-летняя женщина, 5-летний мальчик и трехлетняя девочка. В итоге маме с сыном удалось спастись, а девочка погибла, - сообщает ведомство.

Следователи осмотрели место происшествия, назначены судебно-медицинская и пожарно-технические экспертизы. Предварительной причиной возгорания является неисправность печного отопления. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

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