В Удмуртии в пожаре погибла трехлетняя девочка
В Удмуртии в поселке Игра, в результате пожара погибла трехлетняя девочка. Об этом сообщает СУ СК России по Удмуртии.
- 3 декабря в жилом доме поселка Игра произошел пожар, в доме находились 28-летняя женщина, 5-летний мальчик и трехлетняя девочка. В итоге маме с сыном удалось спастись, а девочка погибла, - сообщает ведомство.
Следователи осмотрели место происшествия, назначены судебно-медицинская и пожарно-технические экспертизы. Предварительной причиной возгорания является неисправность печного отопления. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».
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