«Комсомольская правда» -Ижевск» продлила сроки конкурса «Скажи маме «Спасибо»
«Комсомолка» продлевает сроки конкурса «Скажи маме «Спасибо!» до 14 декабря. Для того, чтобы принять в нем участие, вам нужно прислать видеопоздравление для своих единственных на почту kp@mgcentr.ru до 13 декабря. Оно будет опубликовано на сайте izh.kp.ru (18+).
А уже на следующий день, 14 декабря, мы выберем два наиболее трогательных, на наш взгляд, ролика. Участники-победители получат призы от «Комсомолки» и партнеров.
Напомним, что проект запущен в честь Дня Матери и помогает малышам признаться в любви самому дорогому человеку – маме.
Подробные условия конкурса читайте здесь.
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