«Комсомольская правда» -Ижевск» продлила сроки конкурса «Скажи маме «Спасибо»

СЕГОДНЯ 14:27 2018-12-04T14:27:36+03:00

Изменить размер текста: A A

«Комсомолка» продлевает сроки конкурса «Скажи маме «Спасибо!» до 14 декабря. Для того, чтобы принять в нем участие, вам нужно прислать видеопоздравление для своих единственных на почту kp@mgcentr.ru до 13 декабря. Оно будет опубликовано на сайте izh.kp.ru (18+).

А уже на следующий день, 14 декабря, мы выберем два наиболее трогательных, на наш взгляд, ролика. Участники-победители получат призы от «Комсомолки» и партнеров.

Напомним, что проект запущен в честь Дня Матери и помогает малышам признаться в любви самому дорогому человеку – маме.

Подробные условия конкурса читайте здесь.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Удмуртии состоится Международный кубок имени М.Т. Калашникова по следж-хоккею