2018-12-04T14:27:36+03:00
Общество

«Комсомольская правда» -Ижевск» продлила сроки конкурса «Скажи маме «Спасибо»

Победители конкурса будут объявлены 14 декабря
Анастасия Волкова
Поделиться:
ФОТО: PixabayФОТО: Pixabay
Изменить размер текста:

«Комсомолка» продлевает сроки конкурса «Скажи маме «Спасибо!» до 14 декабря. Для того, чтобы принять в нем участие, вам нужно прислать видеопоздравление для своих единственных на почту kp@mgcentr.ru до 13 декабря. Оно будет опубликовано на сайте izh.kp.ru (18+).

А уже на следующий день, 14 декабря, мы выберем два наиболее трогательных, на наш взгляд, ролика. Участники-победители получат призы от «Комсомолки» и партнеров.

Напомним, что проект запущен в честь Дня Матери и помогает малышам признаться в любви самому дорогому человеку – маме.

Подробные условия конкурса читайте здесь.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Удмуртии состоится Международный кубок имени М.Т. Калашникова по следж-хоккею

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Удмуртии осудят бывшего следователя за подделку доказательств
В Ижевске заработал телеканал Деда Мороза
В ижевской школе №256 вновь начнет работать бассейн
В Ижевске в фан-зоне откроется тематический городок FUN CUBE (Фан Куб)
В Удмуртии утилизировать батарейки будут на территории бывшего завода по уничтожению химоружия
Участники акции «Попади на ТНТ» станут звездами в родных городах
Бывшему гендиректору АО «Ижевские электрические сети» вынесли приговор
«Комсомольская правда» -Ижевск» продлила сроки конкурса «Скажи маме «Спасибо»
Ижевчанина наказали за избиение подростка
Дело в отношении ижевчанина, который украл детали речных кораблей, передано в суд
В Удмуртии предложили другой способ расчета стоимости вывоза мусора
В Удмуртии состоится Международный кубок имени М.Т. Калашникова по следж-хоккею
Съемочная группа из Санкт-Петербурга снимет историю о малочисленном народе Удмуртии
В Удмуртии автомобиль въехал в забор жилого дома
В Ижевске вынесли приговор очередному телефонному «террористу»
В Ижевске открыли новую хоккейную коробку
В Удмуртию из служебной командировки вернулся сводный отряд полиции
В Удмуртии автобус с детьми попал в ДТП
В Ижевске передали в суд дело в отношении директора ООО «МКД-Центр»
В Удмуртии в пожаре погибла трехлетняя девочка
В Удмуртии ушел из жизни заслуженный журналист Владимир Александрович Злобин
В Ижевске завершили реорганизацию МУП «Ритуал»
Уроженец Удмуртии гимнаст Давид Белявский разделся для проекта
В соцсетях запустили хэштег в поддержку ижевской фигуристки Алины Загитовой
Ижевские байкеры проведут «МотоЕлку» для всех желающих