Бывшему гендиректору АО «Ижевские электрические сети» вынесли приговор

4 Дек. 14:56 2018-12-04T15:26:36+03:00

Его обвиняли в том, что он потратил средства Общества на избирательную кампанию

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Во вторник, 4 декабря, суд вынес приговор бывшему гендиректору «Ижевских электрических сетей» Сергею Клементьеву. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

- Подсудимый фиктивно трудоустроил двух сотрудников, которых привлекал к организации и проведению предвыборной кампании по избранию депутатом госсовета Удмуртии. Впоследствии выплатил им 669 320 рублей из фонда оплаты труда «Ижевских электрических сетей». Кроме того, он дал указание премировать работников, принявших участие в предвыборной кампании, под видом поощрения за проделанную работу по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов в отношении 120 работников АО, - сообщает ведомство.

Суд, учитывая, что ранее обвиняемый был не судим, постановил прекратить уголовное дело и назначил штраф в размере 70 тысяч рублей.

Напомним, что Сергей Клементьев все-таки сложил полномочия депутата госсовета (продолжение)

А также, экс-гендиректор «Ижевских электрических сетей» просил освободить его от уголовной ответственности (продолжение)

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