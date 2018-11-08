Экс-руководитель Ижевских электрических сетей просит освободить его от уголовной ответственности

СЕГОДНЯ 10:37 2018-11-08T10:37:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 7 ноября, состоялось судебное заседание в отношении 44-летнего бывшего генерального директора АО «Ижевские электрические сети». Как сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии, ему предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

На судебном заседании 7 ноября подсудимый и его защитник просили суд освободить подсудимого от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, в связи с тем, что обвиняемый возместил ущерб. Потому как потерпевшая сторона не явилась на заседание, рассмотрение дела о применении к обвиняемому штрафа отложено на 16 ноября 2018 года.

Пока подсудимому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Кстати, экс-руководитель до сих пор является депутатом (продолжение)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ижевске будут судить начальника отдела АО «Ижевские электрические сети». Что он натворил (продолжение)

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

21-летний студент ИжГСХА поплатился за пьяную драку на отдыхе(продолжение)