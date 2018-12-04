В Удмуртии утилизировать батарейки будут на территории бывшего завода по уничтожению химоружия
В Камбарке на территории бывшего завода по уничтожению химического оружия создадут комплекс по утилизации батареек. Об этом сообщает газета «Известия».
Батарейки относятся к отходам II класса опасности, ежегодно в страну попадают от 1 до 3 миллионов батареек, объясняет Минприроды. На данный момент их утилизацией занимается единственный завод в Челябинске. Основной сложностью, по мнению специалистов, будет сбор батареек у населения.
Кстати, такие же комплексы появятся в Кировской, Курганской и Саратовской областях.
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