В Удмуртии утилизировать батарейки будут на территории бывшего завода по уничтожению химоружия

СЕГОДНЯ 15:56 2018-12-04T16:50:09+03:00

Сейчас утилизирует батарейки завод в Челябинске

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В Камбарке на территории бывшего завода по уничтожению химического оружия создадут комплекс по утилизации батареек. Об этом сообщает газета «Известия».

Батарейки относятся к отходам II класса опасности, ежегодно в страну попадают от 1 до 3 миллионов батареек, объясняет Минприроды. На данный момент их утилизацией занимается единственный завод в Челябинске. Основной сложностью, по мнению специалистов, будет сбор батареек у населения.

Кстати, такие же комплексы появятся в Кировской, Курганской и Саратовской областях.

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