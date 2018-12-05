В Ижевске сгорел нежилой дом

5 Дек. 07:49 2018-12-05T10:25:11+03:00

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В Ижевске 4 декабря по адресу поселок Машиностроителей, 48 около 17:30 в очередной раз произошло возгорание барака. Площадь пожара составила 240 кв. метров. Об этом сообщает ГУ МЧС по УР.

Дома на этой улице за год успели значительно пострадать. Так, сгоревший нежилой барак 5 декабря уже полыхал в огне этим летом. Его сосед, дом под номером 44, пострадал от огня месяцем позже. А 29 ноября в квартире одной из двухэтажек по этой же улице рухнул потолок.

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