В Ижевске уберут несколько пешеходных переходов
В Ижевске на пяти перекрестках уберут пешеходные переходы. Об этом сообщили на сайте администрации города.
Пешеходных переходов не будет на: перекрестке улиц Советская - Свободы, Советская - Вадима Сивкова, Советская - Ломоносова, Максима Горького - Пастухова и Петрова - Труда.
Все пешеходные переходы уберут в целях безопасности движения автомобилей.
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