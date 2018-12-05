В Ижевске уберут несколько пешеходных переходов

5 Дек. 15:53 2018-12-05T16:42:46+03:00

Их уберут в целях безопасности

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В Ижевске на пяти перекрестках уберут пешеходные переходы. Об этом сообщили на сайте администрации города.

Пешеходных переходов не будет на: перекрестке улиц Советская - Свободы, Советская - Вадима Сивкова, Советская - Ломоносова, Максима Горького - Пастухова и Петрова - Труда.

Все пешеходные переходы уберут в целях безопасности движения автомобилей.

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