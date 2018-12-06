Ижевский концерн «Калашников» испытывает новую технику, экипировку и снаряжение
Концерн «Калашников» проводит испытания новой техники, экипировки и снаряжения для военнослужащих спецподразделений, работающих при низких температурах. Они входят в проект «Нанук». Об этом сообщает Калашников Медиа.
Испытания проходят на территориях трех автономных округов: Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого и Таймырского (Долгано-Ненецкого).
- Все прототипы основных элементов экипировки в реальных условиях Крайнего Севера показали себя с эффективностью 80%. Мы учтем все пожелания специалистов и определим состав оптимальной номенклатуры экипировки и материалов, - сообщил гендиректор концерна «Калашников» Владимир Дмитриев.
СПРАВКА «КП»
Комплект «Нанук» создавался при участии Министерства обороны Российской Федерации и ассоциации содействия освоению арктических территорий «Северный десант». Все элементы экипировки были опробованы специалистами концерна «Калашников» и военнослужащими Минобороны РФ в ходе арктической экспедиции в марте 2018 года на полуостровах Ямал и Таймыр. Температура во время испытаний достигала -47°С, ветер - до 25 м/с и выше, влажность - до 100%.
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