2018-12-06T08:35:41+03:00
Общество

Ижевский концерн «Калашников» испытывает новую технику, экипировку и снаряжение

Они входят в проект «Нанук» для военнослужащих подразделений
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: kalashnikov.mediaФото: kalashnikov.media
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Концерн «Калашников» проводят испытания новой техники, экипировки и снаряжения для военнослужащих спецподразделений, работающих при низких температурах. Они входят в проект «Нанук». Об этом сообщает Калашников Медиа.

Испытания проходят на трех территориях автономных округов: Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого и Таймырского (Долгано-Ненецкого).

- Все прототипы основных элементов экипировки в реальных условиях крайнего севера показали себя с эффективностью 80%. Мы учтем все пожелания специалистов, и определим состав оптимальной номенклатуры экипировки и материалов, - сообщил гендиректор концерна «Калашников» Владимир Дмитриев.

СПРАВКА «КП»

Комплект «Нанук» создавался при участии Министерства Обороны Российской Федерации и ассоциации содействия освоению арктических территорий «Северный Десант». Все элементы экипировки были опробованы специалистами Концерна «Калашников» и военнослужащими Минобороны РФ в ходе арктической экспедиции в марте 2018 года на полуостровах Ямал и Таймыр. Температура во время испытаний достигала -47С, ветер - до 25 м/с и выше, влажность до 100%.

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