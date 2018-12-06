2018-12-06T11:07:55+03:00
Общество

Ижевский концерн «Калашников» испытывает новую технику, экипировку и снаряжение

Они входят в проект «Нанук» для военнослужащих подразделений
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: kalashnikov.mediaФото: kalashnikov.media
Изменить размер текста:

Концерн «Калашников» проводит испытания новой техники, экипировки и снаряжения для военнослужащих спецподразделений, работающих при низких температурах. Они входят в проект «Нанук». Об этом сообщает Калашников Медиа.

Испытания проходят на территориях трех автономных округов: Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого и Таймырского (Долгано-Ненецкого).

- Все прототипы основных элементов экипировки в реальных условиях Крайнего Севера показали себя с эффективностью 80%. Мы учтем все пожелания специалистов и определим состав оптимальной номенклатуры экипировки и материалов, - сообщил гендиректор концерна «Калашников» Владимир Дмитриев.

СПРАВКА «КП»

Комплект «Нанук» создавался при участии Министерства обороны Российской Федерации и ассоциации содействия освоению арктических территорий «Северный десант». Все элементы экипировки были опробованы специалистами концерна «Калашников» и военнослужащими Минобороны РФ в ходе арктической экспедиции в марте 2018 года на полуостровах Ямал и Таймыр. Температура во время испытаний достигала -47°С, ветер - до 25 м/с и выше, влажность - до 100%.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Друзья! Мы начинаем финальный этап конкурса «Я 10 лет назад!». Голосуйте за лучшее, по вашему мнению, преображение и решите, какая из участниц выиграет сертификат в салон красоты! Для этого нужно зайти на сайт и поставить «сердечко» под понравившимися снимками.

Скажи спасибо маме и выиграй приз!

Запишите и пришлите нам до 5 декабря короткое видеопоздравление для своей мамы.

В видео должны быть поздравление и ответы на вопросы:

- «Что самое сложное в работе мамы?»

- «За что вы сильнее всего ее любите?»

В конкурсе могут принимать участие и дети, и взрослые!

Подробнее на сайте

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сельских предпринимателей в Удмуртии поддержат грантами
Юный лыжник Евгений Емерхонов из Удмуртии выиграл Всероссийскую гонку
В Удмуртии вышла «живая» газета
В Ижевске введут режим «Повышенной готовности» 28 декабря
Новогодняя ярмарка в Ижевске: коллекцию книг от «Комсомолки» можно приобрести со скидкой
Чтобы восстановить ижевский ипподром, потребуется около 20 миллионов рублей
В Ижевске задержали мужчину, который по частям сдал в металлолом чужую машину
В Ижевске снесли еще один ларек, в котором незаконно продавали алкоголь
Ижевчане могут получить образовательный курс от «Ростелеком Лицей» и «Фоксфорд» вдвое дешевле
Прокуратура Ижевска завершила проверку детсада, в котором произошел пожар
В Ижевске 21 декабря состоится открытие бесплатного катка в парке имени Кирова
В Ижевске полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве денег у студента
В Удмуртии водитель сбил лося
В результате ДТП в Ижевске пострадала пятилетняя девочка
Любительские соревнования «Калашников Фест» в Ижевске перенесли на март 2019 года
В школах Удмуртии введут электронную форму учебников
Четверо наркоторговцев занимались сбытом веществ на территории Удмуртии
В магазинах Удмуртии очередное повышение цен
Прокуратура Удмуртии направила иск в суд о распространении в соцсетях запрещенной информации
Антон Шипулин не сможет приехать на «Ижевскую винтовку»