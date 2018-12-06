Ижевский концерн «Калашников» испытывает новую технику, экипировку и снаряжение

6 Дек. 08:34 2018-12-06T11:07:55+03:00

Они входят в проект «Нанук» для военнослужащих подразделений

Изменить размер текста: A A

Концерн «Калашников» проводит испытания новой техники, экипировки и снаряжения для военнослужащих спецподразделений, работающих при низких температурах. Они входят в проект «Нанук». Об этом сообщает Калашников Медиа.

Испытания проходят на территориях трех автономных округов: Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого и Таймырского (Долгано-Ненецкого).

- Все прототипы основных элементов экипировки в реальных условиях Крайнего Севера показали себя с эффективностью 80%. Мы учтем все пожелания специалистов и определим состав оптимальной номенклатуры экипировки и материалов, - сообщил гендиректор концерна «Калашников» Владимир Дмитриев.

СПРАВКА «КП»

Комплект «Нанук» создавался при участии Министерства обороны Российской Федерации и ассоциации содействия освоению арктических территорий «Северный десант». Все элементы экипировки были опробованы специалистами концерна «Калашников» и военнослужащими Минобороны РФ в ходе арктической экспедиции в марте 2018 года на полуостровах Ямал и Таймыр. Температура во время испытаний достигала -47°С, ветер - до 25 м/с и выше, влажность - до 100%.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Друзья! Мы начинаем финальный этап конкурса «Я 10 лет назад!». Голосуйте за лучшее, по вашему мнению, преображение и решите, какая из участниц выиграет сертификат в салон красоты! Для этого нужно зайти на сайт и поставить «сердечко» под понравившимися снимками.

Скажи спасибо маме и выиграй приз!

Запишите и пришлите нам до 5 декабря короткое видеопоздравление для своей мамы.

В видео должны быть поздравление и ответы на вопросы:

- «Что самое сложное в работе мамы?»

- «За что вы сильнее всего ее любите?»

В конкурсе могут принимать участие и дети, и взрослые!

Подробнее на сайте

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».