2018-12-07T11:31:46+03:00
Общество

Ижевский концерн «Калашников» представил арктический беспилотник

Он может идентифицировать суда на удалении до 100 километров
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Калашников МедиаФото: Калашников Медиа
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На Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» генеральный директор концерна «Калашников» представил очередную разработку – беспилотный комплекс ZALA Arctic, который может работать в условиях экстремальных температур.

Как сообщает «Калашников Медиа», эти комплексы могут решать задачи как военного, так и гражданского назначения по проведению исследований в арктической зоне. Комплексы способствуют обеспечению безопасности морского судоходства и с помощью них реально организовать полноценную систему слежения за арктическим побережьем.

- Возможности техники ZALA Arctic помогают планировать работы по добыче нефти и газа, где необходимы точные прогнозы погоды и ледовой обстановки. Они оснащены системой AIS, способной обнаруживать и идентифицировать суда на удалении до 100 км, - сообщает «Калашников Медиа».

Кстати, операторы беспилотников могут автономно жить в Арктике в специальном модуле, который полностью независим от внешних источников питания.

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